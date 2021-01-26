В ВОЗ спрогнозировали будущее коронавируса

Коронавирусная инфекция в будущем может стать эндемическим заболеванием, то есть характерным для определенной местности. Об этом в понедельник, 25 января, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Трансляция брифинга велась на странице организации в Twitter.

Эксперт отметил, что человечеству удалось полностью победить только одну болезнь — оспу, в то время как, например, полиомиелит и корь не ликвидированы.

«Всегда есть риск того, что то или иное заболевание станет эндемическим, системным. Мы наблюдали такие примеры», — объяснил он.

По словам Райана, у коронавируса есть ряд характеристик, которые говорят о том, что полностью избавиться от него будет очень сложно.

В частности, он отметил, что вирус присутствует во всех странах мира, при этом доступ к вакцине в настоящее время неоптимален. По мнению эксперта, похожая ситуация сохранится и в ближайшем будущем, в связи с чем передача возбудителя будет продолжаться.

«В этом году мы имеем возможность значительно сократить смертность и вернуться к нормальной жизни. Однако вирус продолжит передаваться достаточно долго, если мы не сможем обеспечить повсеместный охват [вакцинацией]», — предупредил Райан.

25 декабря президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что на формирование коллективного иммунитета от коронавируса у населения России уйдет несколько лет.

Ранее в январе специалисты из Университета королевы Марии в Лондоне и одного из крупнейших фондов Национальной службы здравоохранения Великобритании Barts Health пришли к выводу, что у пациентов из разных этнических групп различается течение COVID-19. Ученые выяснили, что вероятность смерти у азиатов была в 1,49 раза выше, чем у пациентов со светлым цветом кожи, а у чернокожих — в 1,3 раза выше.