Найдены различия в смертности от COVID-19 у представителей разных рас

У пациентов из разных этнических групп различается течение болезни COVID-19. К такому выводу пришли специалисты из университета королевы Марии в Лондоне и одного из крупнейших фондов Национальной службы здравоохранения Великобритании Barts Health. Результаты их исследований опубликованы в медицинском журнале BMJ Open.

Исследователи проанализировали данные 1737 пациентов старше 16 лет с подтвержденным коронавирусом. Все они лечились в период с 1 января по 13 мая 2020 года в одной из больниц фонда Barts Health. Из них 707 человек (40%) были белыми, 538 больных (31%) — азиатами, 340 пациентов (20%) — чернокожими. Более подробную разбивку по этнической принадлежности сделать не удалось.

Всего к 30-му дню лечения умерли 511 пациентов (29% от общего числа).

Оказалось, что чернокожие пациенты и азиаты были моложе. Выходцы из Азии в 1,54 раза чаще, а пациенты с темным цветом кожи в 1,8 раза чаще поступали в отделение интенсивной терапии и подключались к аппаратам ИВЛ по сравнению с белыми.

Вероятность смерти у азиатов была в 1,49 раза выше, чем у пациентов со светлым цветом кожи, а у чернокожих в 1,3 раза выше. У азиатских и чернокожих больных риск оказаться на ИВЛ и в отделениях интенсивной терапии был выше на 50–80% по сравнению со светлокожими того же возраста.

В середине декабря 2020 года власти Великобритании сообщили о выявлении в стране нового штамма коронавируса. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Соединенного Королевства подтвердил, что новый штамм распространяется с большей скоростью и требует от населения большей осторожности.

7 января директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил о выявлении мутировавшего штамма в 22 странах Европы. Его также обнаружили и в России.

Премьер-министр королевства Борис Джонсон назвал этот вариант инфекции более смертельным.