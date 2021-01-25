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Федора Емельяненко выписали из больницы

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко, ранее госпитализированный с коронавирусной инфекцией, выписан из больницы. Об этом ТАСС сообщил 25 января информированный источник.

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По его словам, Емельяненко выписали в понедельник утром.

21 января стало известно, что Емельяненко госпитализировали в московскую клиническую больницу № 52, специализирующуюся на лечении больных коронавирусом.

В тот же день боец рассказал, что чувствует себя хорошо и идет на поправку. Он поблагодарил врачей и медперсонал за заботу.

Федор Емельяненко — четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратный — по версии RINGS, двукратный — по версии WAMMA, четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо.

19 января супруга бывшего вратаря петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева Екатерина сообщила, что ее мужа госпитализировали с коронавирусом. Она уточнила, что плохо себя чувствует не только муж, но и ее отец. Кроме того, сообщалось, что в семье, помимо Вячеслава, болеет его младший сын, но в легкой форме.

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