Неизвестные оставили послание Трампу в небе над его резиденцией

Отдыхающие на пляже во Флориде заметили в небе самолет с баннером «Трамп — худший президент всех времен», передает 25 января портал TMZ.

Другой баннер, судя по фотографиям очевидцев, гласит: «Трамп, ты — жалкий неудачник, убирайся обратно в Москву!»

Самолеты с баннерами пролетели над частной резиденцией экс-президента США Дональда Трампа «Мар-а-Лаго» в Палм-бич, где бывший американский лидер, по информации Daily Mail, проводит время с семьей после ухода с поста главы государства.

Свой первый уикенд после президентства Трамп проводит в своем клубе Уэст-Палм-Бич, куда он приехал в окружении сторонников. На нем была красная кепка с надписью: «Сделаем Америку снова великой».

8 февраля в сенате начнется процесс по импичменту Трампа — его обвинили в подстрекательстве к мятежу в связи с беспорядками в Капитолии 6 января. Тогда правоохранители применили против протестующих светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе один полицейский.

13 января палата представителей конгресса проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа. В случае утверждения сенатом решения об импичменте на голосование вынесут запрет бывшему президенту баллотироваться впредь.