Голикова рекомендовала переболевшим COVID-19 воздержаться от вакцинации

Гражданам, перенесшим коронавирусную инфекцию, не рекомендуется проходить вакцинацию. Об этом в субботу, 23 января, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе «Вести в субботу».

«Для переболевших мы пока не рекомендуем вакцинироваться. Потому что наши наблюдения, которые мы осуществляем на основе статистики, поступающей из регионов, из медицинских организаций, свидетельствуют о том, что случаи вторичного заболевания SARS-CoV-2 единичны», — сказала она.

Вице-премьер уточнила, что при вакцинации и после болезни уровень антител «практически идентичен», указав, что каждый случай индивидуален.

По ее словам, причины повторного заражения коронавирусом установить сейчас сложно. Это может быть легкое течение заболевания во время первой волны пандемии, ошибочная постановка диагноза или ложноположительный тест в тот период.

Голикова пояснила, что ошибки на старте были возможны, поскольку к тестированию были привлечены лаборатории медицинских организаций и частные лаборатории, где обучение медперсонала шло «с колес».

«Поэтому я с уверенностью говорю, что гражданам, которые переболели, пока стоит воздержаться (от вакцинации. — Ред.). И даже если уровень антител снижается или близок к нулю, то можно посмотреть данные клеточного иммунитета, он, скорее всего, сохранится и защитит организм в случае, если организм встретится с заболевшим», — добавила она.

20 января руководитель группы по созданию вакцины «Спутник V», член-корреспондент РАН Денис Логунов рассказал, что у граждан, получивших прививку от коронавирусной инфекции, уровень антител в среднем выше, чем у переболевших COVID-19.

Ранее, 18 января, Голикова также посоветовала тем, кто уже перенес COVID-19, не торопиться с вакцинацией.

С 18 января началась массовая вакцинация россиян от коронавирусной инфекции. О необходимости начала кампании заявил президент РФ Владимир Путин 13 января. Кроме того, глава государства отметил, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что показывает практика.

По словам Голиковой, около 20 млн россиян смогут сделать прививку против коронавируса в I квартале текущего года.

В рамках вакцинации гражданам предлагают сделать прививку от COVID-19 вакциной «Спутник V». Она разработана центром имени Гамалеи и стала первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

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