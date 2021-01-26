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Без надзора: СК не смог арестовать экс-прокурора из Саратова

Андрея Пригарова заподозрили в чрезмерном интересе к ритуальным услугам, стройплощадкам и Мальдивам
Фото: vzsar.ru
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Без надзора: СК не смог арестовать экс-прокурора из Саратова
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2021-01-22 18:23:02
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Новый поворот случился в скандальной истории с привлечением к уголовной ответственности районного прокурора из Саратова Андрея Пригарова. Теперь, впрочем, уже бывшего: 21 января он был уволен из органов. До того Пригаров был задержан и помещен под домашний арест, но суд отменил меру пресечения. 15 января следствие вновь задержало обвиняемого в коррупции прокурора, но суд отказался санкционировать арест. В ситуации разбирались «Известия».

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Обвиненный в двух эпизодах взятки (18 млн и 15 млн рублей) прокурор Кировского района Саратова Андрей Пригаров был уволен приказом генпрокурора Игоря Краснова. Основания: нарушение профессиональной присяги и совершение поступка, порочащего честь прокурорского работника.

Прокурора Пригарова задержали в конце декабря в его собственной квартире. Уже 31 декабря на официальном сайте прокуратуры Саратовской области появилось официальное сообщение о возбуждении уголовного дела.

«Прокуратура Саратовской области ведет бескомпромиссную борьбу с любыми проявлениями коррупции, в том числе и в собственных рядах (...) Установлено, что работник органов прокуратуры Саратовской области — первый заместитель прокурора города Саратова, а с февраля 2018 года прокурор Кировского района города Саратова — получал от представителя коммерческой организации, осуществляющей деятельность по оказанию ритуальных услуг, денежные средства в качестве взятки. Незаконное вознаграждение предназначалось за общее покровительство взяткодателю и представляемой им организации», — говорится в сообщении.

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Фото: saratovnews.ru

Однако в тот же день у следствия возникли трудности с избранием меры пресечения в отношении Пригарова. Сотрудники саратовского управления СК вышли в суд с ходатайством о водворении прокурора в СИЗО, однако Волжский райсуд ограничился домашним арестом. Прокуратура немедленно обжаловала это решение. Защита Пригарова, в свою очередь, тоже обратилась в суд, чтобы обжаловать домашний арест. 14 января суд встал на сторону Пригарова и отменил меру пресечения вовсе. Тем временем 13 января стало известно о возбуждении еще одного уголовного дела в отношении прокурора. Ему инкриминирован еще один эпизод получения взятки в особо крупном размере.

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«В период с 2015 года по декабрь 2020 года он систематически получал от генерального директора коммерческой организации, специализирующейся на жилищном строительстве, взятку (...) за оказание содействия в получении застройщиком разрешительной документации на строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, обеспечение непроведения проверок в отношении данной фирмы контрольными и надзорными органами, а также за общее попустительство по службе в пользу взяткодателя и представляемой им организации», — говорится в сообщении Следственного комитета. В деле фигурирует ущерб на сумму не менее 18 млн рублей. 15 января Пригарова вновь задержали, но 18-го суд отказал в применении к нему меры пресечения. 21 января стало известно о том, что это решение также было обжаловано прокуратурой.

Во время пресс-конференции заместитель руководителя регионального управления СК Дмитрий Петряйкин сообщил о еще одном уголовном деле в отношении Пригарова, не раскрывая подробностей.

Справка «Известий»

Андрей Пригаров служил в органах прокуратуры Саратовской области с 2000 года. В 2004 году стал заместителем прокурора Ленинского района Саратова, а с февраля 2013-го занял кресло первого заместителя городского прокурора. В 2018-м возглавил прокуратуру Кировского района Саратова.

Ритуально-строительный надзор

Разработкой Пригарова занимались сотрудники ФСБ, но особо активную роль в процессе изначально играли сотрудники областной прокуратуры.

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Проблему для следствия представляет тот факт, что обвинение построено в основном на показаниях директора муниципальной компании, оказывающей ритуальные услуги. Он указал, что якобы передавал прокурору Пригарову деньги через предполагаемого посредника — местного предпринимателя Олега Вартанова. Однако сам бизнесмен этого следствию не подтвердил. Он также проходит по делу о взятке, но суд оставил его, как и Пригарова, на свободе.

Второй, «строительный» эпизод, вмененный Пригарову, также базируется на показаниях другого лица. По данным источника «Известий», речь идет о директоре фирмы «Зодчий» Алексее Григорьеве.

— Стоит отметить, что мало кто в Саратове сомневается в причастности бывшего прокурора в многомиллионным взяткам. Другое дело, что у следствия пока не так всё хорошо с доказательствами, поэтому судьи и не взяли на себя ответственность помещать Пригарова в изолятор, — пояснил пожелавший сохранить анонимность источник.

Без надзора
купюры
Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

Неудобные ситуации вокруг прокурора возникали и раньше. Например, местным СМИ стало известно, что блюститель закона со своей семьей и гувернанткой ребенка провел отпуск на Мальдивах — отдых мог обойтись как минимум в 1 млн рублей. Помимо этого, Пригаров любил отдыхать в ОАЭ и Черногории.

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Также в Саратове обсуждались квартирные операции Пригарова. Еще в начале нулевых он получил ключи от служебной трехкомнатной квартиры, которую приватизировал и продал. Любопытно, что на момент продажи один из членов семьи прокурора был участником долевого строительства. Законность выделения жилплощади проверялась, но тогда служебная проверка не нашла нарушений. Журналисты также интересовались случаями лоббирования интересов конкретной компании на подключение ряда объектов к водоканалу и электросетям.

Пригаров всегда активно общался с прессой, но от неудобных вопросов уходил — «не читал, не знакомился, не отслеживал». Сразу после отмены меры пресечения он высказал свою позицию по поводу уголовного преследования.

«Для меня ситуация, как для прокурора, шоковая. Дома обыск, дома малолетний ребенок. Меня, как бандита, отвозят в ИВС и проводят следствие. Я себя считаю невиновным и буду отстаивать эту позицию до конца. Не 37-й год. У нас есть суд, который разберется беспристрастно и поставит точки над i. Если я виноват — понесу наказание, если нет — то буду освобожден», — рассказал он журналистам у стен суда.

Без надзора
суд
Фото: Станислав Денисенко
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По словам источника «Известий» в политических кругах региона, Пригаров на протяжении многих лет был связующим звеном между правоохранительными структурами и бизнес-элитами. Особая роль позволила ему сохранять позиции при трех областных прокурорах. Действующий прокурор области Сергей Филиппенко, казалось, благосклонно относился к Пригарову, ставил его в пример на коллегиях другим подчиненным. Он же ходатайствовал о назначении его прокурором одного из крупнейших районов Саратова — Кировского.

— Он считался гением теневой дипломатии — у него была способность выстраивать партнерские отношения не только с силовыми структурами, но и с муниципальными чиновниками, бюрократией областного уровня. Пожалуй, нет в Саратове ни одного крупного чиновника, который не был бы знаком с Пригаровым, — говорит собеседник «Известий».

Источник сообщил, что накануне скандала разгорелась ожесточенная подковерная борьба за кресло городского прокурора. В итоге на должность был назначен человек со стороны, далекий от саратовских интриг — Максим Енишевский, следивший до этого за законностью в Амурской области. Едва ли в определенных кругах региона обрадовались приходу на ключевую надзорную должность «новой метлы». Источник считает, что местные правоохранительные элиты винят в приходе варяга увлекшегося междоусобицей Пригарова.

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— Пригаров, вероятно, предполагает, что инициировал его преследование прокурор Филиппенко. Поэтому на встрече с журналистами после освобождения передал ему видеопривет и поздравил с Днем прокурорского работника (в сюжете «Вестей». — «Известия»), — поделился своими соображениями собеседник «Известий».

Досталось за бизнес

Еще одна возможная причина пристального внимания к высокопоставленному прокурорскому работнику — растущее недовольство излишним административным давлением в регионе на бизнес. Такие упреки к правоохранительным структурам Саратовской области в целом прозвучали еще в позапрошлом году.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов поставил Саратовскую область на первое место в рейтинге по уровню давления на бизнес. Речь идет о частых проверках, многочисленных штрафах и прочих придирках, мешающих развитию региона.

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