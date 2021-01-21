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Прокуратура обжаловала решение суда об отказе в аресте экс-прокурора из Саратова

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Прокуратура обжаловала решение суда об отказе в аресте бывшего саратовского прокурора Андрея Пригарова, которого подозревают в коррупции. Об этом сообщил в четверг, 21 января, ТАСС со ссылкой на источник в Ленинском районном суде Саратова.

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«Поступило апелляционное представление от прокуратуры на постановление об отказе в избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Пригарова», — привели слова источника в агентстве.

Ранее 15 января в Саратове следователи вновь задержали Пригарова, подозреваемого в коррупционных преступлениях.

С ноября 2013 года по февраль 2018 года он работал в должности первого заместителя прокурора города Саратова, а с февраля 2018 года Пригаров был назначен прокурором Кировского района города Саратова.

Как полагает следствие, в период с декабря 2017-го по декабрь 2020-го он получил от представителя коммерческой организации, специализирующейся на оказании ритуальных услуг, взятки, общий размер составил не менее 18 млн рублей. Пригарову грозит до 15 лет заключения.

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