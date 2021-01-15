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Подозреваемого во взятках саратовского прокурора вновь задержали

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Следователи вновь задержали прокурора Кировского района Саратова Андрея Пригарова, подозреваемого в коррупционных преступлениях. Об этом в пятницу, 15 января, ТАСС сообщил адвокат Андрей Морозов.

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Как отмечает агентство, накануне суд отменил постановление об избрании Пригарову меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Пригаров вновь задержан, следователь намерен выйти в суд ходатайством об избрании меры пресечения в виде ареста», — заявил Морозов.

По данным следствия, с ноября 2013 года по февраль 2018 года Пригаров работал в должности первого заместителя прокурора города Саратова, а с февраля 2018 года был назначен прокурором Кировского района города Саратова.

В период с декабря 2017 года по декабрь 2020-го он получил от представителя коммерческой организации, специализирующейся на оказании ритуальных услуг, взятки, общий размер составил не менее 18 млн рублей.

Уточняется, что незаконное вознаграждение предназначалось за общее покровительство взяткодателю и представляемой им организации.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной УФСБ России и прокуратуры Саратовской области, по статье УК РФ «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере».

Пригарову грозит до 15 лет заключения.

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