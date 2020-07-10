Темные воды: директора Приморского океанариума поймали на взятке

Следственный комитет РФ по Приморскому краю возбудил уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере» в отношении директора Приморского океанариума Сергея Логинова. Руководителю океанариума может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы. Это далеко не первый случай, когда океанариум фигурирует в сводке криминальных новостей. Было многое: растрата, обвинения в халатности и гибель животных. Несчастливые хроники подводного зоосада — в материале «Известий».

Свои вычислили

Научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум» закрыт для посещения с 21 марта, но за стенами его неспокойно — штормит. Как сообщает региональное управление СК РФ, 30 марта Сергей Логинов получил от предпринимателя через посредника 2 млн рублей — это была взятка за подписание актов приемки выполненных работ по обслуживанию систем жизнеобеспечения океанариума .

8 июля история повторилась: Сергей Логинов снова получил 2 млн рублей от посредника. В этот же день оба были задержаны. В отношении директора Приморского океанариума возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере»). Посреднику тоже не позавидуешь — на него заведено дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере»).

Темные воды Задержание Сергея Логинова по подозрению в коррупции Фото: РИА Новости/СК РФ

« Деньги в размере 2 млн рублей являлись частью ежеквартальной выплаты от 10% стоимости всей суммы контракта по обслуживанию систем жизнеобеспечения », — сообщает следственное управлении СК РФ по Приморскому краю.

В общей сложности Логинов планировал получить от подрядчика около 9 млн рублей, уточняют «РИА Новости». Как отметила пресс-секретарь океанариума Елена Поддубная, на чистую воду директора , который возглавлял комплекс с 2018 года, вывели его же сотрудники .

« В учреждении своими силами были вскрыты факты, указывающие на возможные коррупционные правонарушения. После чего учреждение обратилось в правоохранительные органы с просьбой провести проверку. Результатом проведенной проверки стало задержание Логинова », — уточнила пресс-секретарь.

Никогда такого не было и вот опять

Впечатляющий комплекс в виде раскрывающейся двустворчатой раковины с множеством морских обитателей на острове Русский заработал в сентябре 2016 года, хотя должен был встретить первых посетителей аккурат к открытию саммита АТЭС-2012 . Но как-то не заладилось: открытие анонсировалось каждый год, но тщетно. В ноябре 2014 года объект осмотрел Владимир Путин и оказался крайне недоволен увиденным долгостроем. К расследованию ситуации подключились правоохранительные органы.

Через несколько дней по обвинению в растрате более 1 млрд рублей при строительстве океанариума был задержан глава некогда крупнейшей компании «Мостовик» Олег Шишов. Именно НПО «Мостовик» проектировал Живописный мост в Москве, проектировал и строил вантовый мост на острове Русский, объекты к Олимпиаде в Сочи, в том числе Ледовый дворец и санно-бобслейную трассу.

Темные воды Олег Шишов Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Позднее Шишов дал подробные показания, в которых рассказал о причастности к делу и главы Дирекции по строительству в Дальневосточном федеральном округе Управления делами президента Андрея Поплавского. Как установило следствие, деньги были выведены на счета «Мостовика», а сам Поплавский получил от Шишова и главы компании-генподрядчика ЗАО «Косандра» Александра Косяченко 145 миллионов рублей за приемку якобы выполненных строительно-монтажных работ.

За «пособничество в совершении растраты вверенного имущества» Олег Шишов был приговорен в 2016 году к трем годам колонии и штрафу в 300 тыс. рублей. Александр Косяченко скончался от обширного инфаркта во время расследования дела.

Андрей Поплавский был осужден в марте 2020 года. Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил его к 12 годам колонии и штрафу в 400 млн рублей.

В ноябре 2015 года за коммерческий подкуп при организации работ по благоустройству Приморского океанариума замдиректора ФГУП «Ремонтно-строительное управление» (РСУ) Дмитрий Мингалев был приговорен к 2,5 года лишения свободы .

Дельфины и сивуч погибли, осьминог пытался сбежать

На посту директора океанариума Сергей Логинов сменил Александра Михайлюка, который в свое время ушел с должности после очередной гибели дельфина. И хотя самка погибла от острого респираторного заболевания, директор решил подать рапорт об отставке.

Всего за несколько лет работы океанариум лишился больше десятка животных: моржей, четырех скатов, белух, двух белобоких дельфинов, пятимесячного сивуча Старка... Кто-то погиб по не зависящим от персонала причинам, по некоторым происшествиям у следственных органов были вопросы.

Весной 2016 года погибли моржи Мира и Фани . По версии следствия, условия в корпусе, где содержались млекопитающие, были небезопасны. Этой же весной в результате несчастного случая от асфиксии скончалась белуха: животное самостоятельно вынуло решетку и застряло в сливной трубе. По итогам происшествий временно исполняющего обязанности директора-организатора Дмитрия Питрука заподозрили в преступной халатности, но в 2018 году с него сняли все обвинения.

Темные воды Белухи в открытом вольере в бухте Парис на базе изучения морских млекопитающих Приморского океанариума Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В 2017 году в прибрежном морском вольере погибла одна из белух, запутавшись в рыбацких снастях, занесенных штормом. По итогам расследования были уволены начальник морской базы и начальник водолазной службы, «не обеспечившие надлежащие условия для безопасного содержания животных».

История смерти пятимесячного Старка в октябре 2016 года в свое время получила резонанс и оказалась запутанной, как сети, из которых не смогла выбраться 600-килограммовая белуха. Малыша обнаружили у берегов Сахалина — вылечили, выходили, но от беды не уберегли. Через месяц Старка обнаружили мертвым со сломанной челюстью в вольере.

Ветеринары установили, что смерть наступила в результате удара тупым предметом. Было возбуждено уголовное дело по ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Но кто убийца? Неофициально приводились подробности: технический сотрудник океанариума проводил в вольере некие работы без инструктажа и сопровождающего. Когда к нему подошел сивуч, мужчина испугался и стал отбиваться молотком. В январе 2020 года местные СМИ сообщили, что расследование приостановлено, поскольку подозреваемые, которые могли быть причастны к смерти животного, не установлены.

Темные воды Морж по кличке Миша в бассейне научно-адаптационного корпуса Приморского океанариума ДВО РАН Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Через несколько дней после гибели сивуча стало известно о гибели двух из трех краснокнижных белобоких дельфинов — их нашли с признаками отравления. Через 9 месяцев после долгой болезни, вызванной отравлением, умер третий дельфин.

В апреле 2017 года чудом не покалечился морж Миша: он выбрался из аквастадиона и резво прыгнул в практически пустой бассейн. Отмечалось, что сотрудники, отвечающие за безопасность животного, понесли наказание.

В мае 2017 года из океанариума попытался сбежать 12-килограммовый осьминог Хэнк. Моллюск сорвал крепления с сетки аквариума адаптационного корпуса и выбрался наружу — видео эпичного побега тогда разнеслось по интернету. Беглеца нашли. После, правда, выяснилось, что это самка — Хэнк отложил яйца.