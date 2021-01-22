В России уменьшилось число дилерских центров

В России на середину января 2021 года насчитывалось 3210 официальных дилерских центров по продаже и обслуживанию легковых автомобилей. При этом ровно год назад (январь 2020-го) их было 3370. Об этом 22 января сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на проведенное исследование.

Отмечается, что за год в нашей стране стало на 160 автодилеров, или на 5%, меньше. Уменьшение автосалонов объясняется тем, что было расторгнуто 513 дилерских контрактов, а новых заключено — всего 353.

Снижение числа дилеров во многом произошло за счет закрытия дилерской сети GM-Avtovaz. При этом в России прекратились продажи автомобилей Smart, а также сократились дилерские сети брендов Lifan, Datsun, Zotye и Ford.

14 января сообщалось, что по статистике Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за 2020 год продажи новых автомобилей в России упали на 9,1% по сравнению с 2019 годом: россияне купили 1,6 млн машин. В декабре 2020 года продажи снизились на 2,1% в годовом выражении ― до 166 666 машин.

Согласно прогнозу АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2021 году вырастут на 2,1%.