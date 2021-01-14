Продажи новых автомобилей в России в 2020 году снизились на 9%

Аналитики Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подвели итоги продаж на автомобильном рынке России в 2020 году.

Согласно опубликованным 14 января данным, за 2020 год продажи новых автомобилей в России упали на 9,1% по сравнению с 2019 годом: россияне купили 1,6 млн машин. Отмечается, что в декабре 2020 года продажи снизились на 2,1% в годовом выражении ― до 166 666 машин.

Ранее эксперты сообщили, что цены на новые автомобили в России с января 2021 года могут вырасти на 2–3%. В то же время эксперты не ждут резкого падения продаж из-за потенциального подорожания.

26 ноября сообщалось, что в 2021 году средневзвешенная цена нового автомобиля в России может вырасти на 10%.