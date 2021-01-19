В России создали тест для выявления «британского» штамма коронавируса

В России к регистрации готова новая тест-система, которая способна выявлять новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании. Об этом во вторник, 19 января, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на координационном совете при правительстве по борьбе с COVID-19.

«Готова к регистрации новая тест-система, которая в ПЦР-исследовании может определить новый вариант британского штамма ― это платформенное решение, которое позволит при любой следующей мутации создавать ПЦР тест-системы, не тратя огромные средства на секвенирование», ― сказала она.

Также, по словам Поповой, к регистрации готова еще и иммунохроматографическая тест-система, которая определяет антиген вируса. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что под нее была специально создана ферментная база, которой в России раньше не было.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения повышенной осторожности.

22 декабря представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что распространение нового штамма коронавируса не вызовет принципиальных изменений для пандемии. Она пояснила, что изменение вируса является нормальным его проявлением: каждый вирус в течение своей эволюции меняется.

10 января Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России первого случая британского варианта коронавирусной инфекции.

Позднее президент России Владимир Путин назвал непредсказуемой ситуацию с новыми штаммами коронавируса, а Попова заявила, что в России в течение двух-трех недель может появиться тест-система, которая будет способна отличить обычный коронавирус от мутировавшего.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 3 612 800 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 66 623 летальных исхода, выздоровели 3 002 026 человек.

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