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В России за сутки выявили 21 734 новых случая COVID-19

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В 85 регионах России за минувшие стуки выявлено 21 734 новых случая коронавирусной инфекции, что является минимальным показателем с 18 ноября. Такие данные во вторник, 19 января, приводит оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

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Больше всего положительных тестов на коронавирус за последние 24 часа сдано в Москве (3115), Санкт-Петербурге (3281) и Московской области (1072).

От осложнений, вызванных инфекцией, за последние сутки скончались 586 человек. Выздоровели 23 262 пациента.

Всего в стране с начала распространения коронавируса было официально подтверждено 3 612 800 случаев инфекции. Скончались 66 623 человека, вылечились 3 002 026.

Ранее в этот же день замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предположила, что ближе к лету показатели заболеваемости коронавирусом достигнут прошлогоднего минимума.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что иммунитет к коронавирусу имеют не менее 25% жителей российских регионов, где проводились соответствующие исследования.

В этот же день в стране стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. О необходимости перехода к ней 13 января заявил президент страны Владимир Путин. Он отметил, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире и это показывает практика.

При этом масштабная вакцинация от этого вируса началась в стране с 15 декабря, а в Москве — с 5 декабря. Тогда возможность сделать прививку получили определенные категории граждан — приоритет отдавали медикам, учителям и соцработникам, а также гражданам, проживающим в организациях соцобслуживания, и тем, кто имеет хронические заболевания. С 18 января сделать прививку могут все граждане.

Прививают препаратом «Спутник V», разработанным в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Это первая в России и мире зарегистрированная вакцина от COVID-19.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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