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Эпидемиолог допустила спад заболеваемости COVID-19 к лету

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Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предположила, что ближе к лету показатели заболеваемости коронавирусом достигнут прошлогоднего минимума.

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По словам специалиста, в стране наметилась тенденция к стабилизации ситуации с инфекцией, возможно, что пик заболеваемости пройден.

«Не исключено, что после зимнего спада, в начале весны, заболеваемость может снова немного вырасти — это характерно для сезонных инфекций, которой, видимо, и станет COVID-19. Но вряд ли рост достигнет показателей осеннего пика», — цитирует ее «РИА Новости» во вторник, 19 января.

В то же время Пшеничная отметила, что на эпидемический процесс влияют разные факторы, включая погоду, социальную активность населения и соблюдение индивидуальных мер профилактики коронавируса.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в стране наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусной инфекцией, однако она остается достаточно напряженной.

Она уточнила, что снижение заболеваемости COVID-19 отмечается в 72 регионах страны. Однако в 13 регионах замечен некоторый рост числа заболевших. По словам Поповой, все необходимые меры по стабилизации ситуации в этих субъектах принимаются.

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