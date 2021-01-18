Попова сообщила о выработке иммунитета к коронавирусу у 25% россиян

Иммунитет к коронавирусу имеют не менее 25% жителей российских регионов, где проводились соответствующие исследования. Об этом 18 января заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В субъектах, где проводим исследование, выравнивается количество людей, защищенных естественным постинфекционным иммунитетом, в разных субъектах разнятся цифры, но в среднем не менее 25% от совокупного населения всех возрастов этих субъектов (имеют иммунитет)», — сказала Попова на брифинге.

Исследование проводилось в 26 российских субъектах в три этапа — в июне–июле, августе–сентябре и декабре. Всего были проанализированы данные 160 тыс. человек, отметила Попова.

По ее словам, наиболее защищенными оказались дети дошкольного и младшего школьного возраста — среди них в два раза больше показатель удельного веса защищенного.

Глава Роспотребнадзора сообщила о том, что планируется четвертый этап исследования, в котором будет оцениваться постинфекционный и поствакцинальный иммунитет и его участие в формировании популяционного иммунитета в России. Только высокая иммунизация населения сможет дать полный контроль над эпидситуацией в стране, подчеркнула она.

Попова также оценила ситуацию с коронавирусом в России, назвав ее достаточно напряженной. Снижение заболеваемости в стране отмечается в 72 регионах, в 13 пока еще наблюдается некоторый рост.

За минувшие сутки в России выявили более 22,8 тыс. новых случаев коронавируса. Наибольшее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 выявлено в Москве (3679), Санкт-Петербурге (3287) и Подмосковье (1381).

Зафиксирован 471 летальный исход, выздоровели 18 333 пациента.

С 18 января в России стартует масштабная вакцинация населения от коронавируса. О необходимости перехода к ней 13 января заявил президент страны Владимир Путин. Он отметил, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире и это показывает практика.