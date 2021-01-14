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Путин назвал непредсказуемой ситуацию с новыми штаммами коронавируса

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Пока нельзя предсказать, как будет развиваться ситуация с новыми штаммами коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым в четверг, 14 января.

Штаммовое предупреждение: выявлен «российский» вариант коронавируса
Отечественная версия патогена относится к той же группе, что и «британская»

«Как будет развиваться ситуация в ближайшее время с этими новыми штаммами и так далее, мы пока на 100% предугадать, предусмотреть не можем», — приводит слова президента сайт Кремля.

Российский лидер добавил, что поэтому коечным фондом в рамках региона нужно «очень грамотно, тонко управлять и своевременно принимать решения» таким образом, чтобы «не было перегрузки в одном месте и недозагрузки в другом».

В середине декабря в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения повышенной осторожности.

В том же месяце стало известно об обнаружении в Южно-Африканской Республике новой мутации COVID-19. В январе первый его случай зафиксировали в федеральной земле Баден-Вюртемберг в Германии.

7 января директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что мутировавший штамм выявили в 22 странах Европы.

Спустя три дня Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России первого случая «британского» варианта этой инфекции.

Кроме того, российские ученые опубликовали препринт с описанием случая пациентки, у которой коронавирус приобрел 18 новых мутаций. «Известия» писали об этом 12 января.

В Роспотребнадзоре считают, что мутации не повлияют на диагностику и прививание от этой инфекции, так как известные на данный момент штаммы затрагивают 0,1% генома вируса.

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