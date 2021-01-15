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Попова анонсировала создание в РФ тест-системы на выявление мутации COVID-19

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В России в течение двух-трех недель может появиться тест-система, которая будет способна отличить обычный коронавирус от мутировавшего. Об этом в пятницу, 15 января, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с ведущими эпидемиологами и вирусологами.

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«Очень важно то, что мы можем получить тест-систему, я думаю, что на этой уйдет не больше двух-трех недель, которая будет дифференцировать вирус обычный от вируса с мутациями», — сказала она.

14 января президент России Владимир Путин назвал непредсказуемой ситуацию с новыми штаммами коронавируса.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения повышенной осторожности.

В том же месяце стало известно об обнаружении в Южно-Африканской Республике нового штамма коронавируса. В январе первый случай заболевания мутировавшим COVID-19 зафиксировали в федеральной земле Баден-Вюртемберг в Германии.

7 января директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сообщил, что мутировавший штамм выявили в 22 странах Европы.

10 января Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России первого случая британского варианта коронавирусной инфекции.

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