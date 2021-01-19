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Названа новая категория россиян с правом досрочного ухода на пенсию

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У медиков, которые работали с пациентами, инфицированными COVID-19, появится возможность досрочного выхода на пенсию. Об этом 19 января заявила зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко.

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«Сейчас один месяц работы с коронавирусными больными равняется трем месяцам. Поэтому возможность выхода на пенсию будет пересчитана», — приводит ее слова НСН.

Кроме того, этим сотрудникам положена льгота на покупку автомобиля стоимостью до 1,5 млн рублей, также они получили возможность приватизировать жилье при наличии определенного профессионального стажа.

В июле 2020 года «Известия» сообщили о том, что в партии «Единая Россия» организовали общественное обсуждение внесения возможных изменений в трудовое законодательство в связи с пандемией коронавируса. В частности, медикам, которые борются с заболеванием COVID-19, предлагалось позволить досрочно уходить на пенсию. Это предложение поддержали в профильном комитете Госдумы по труду, а также в других фракциях.

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