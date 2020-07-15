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Боровшихся с COVID-19 медиков предложили отправить на досрочную пенсию
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Боровшихся с COVID-19 медиков предложили отправить на досрочную пенсию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Медработникам, которые борются с заболеванием COVID-19, предлагают разрешить досрочный выход на пенсию. Об этом рассказали «Известиям» в руководстве партии «Единая Россия», которая организовала общественное обсуждение поправок в трудовое законодательство в связи с пандемией коронавируса.

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Предложение единороссов поддержали в профильном комитете Госдумы по труду, а также в других фракциях.

В ЕР также заявили, что в ближайшее время общественная приемная партии проведет всероссийский опрос на тему поправок в Трудовой кодекс, которые касаются новых условий работы в удаленном режиме. В соответствии с Трудовым кодексом России есть опасные профессии. «Вопрос, связанный с условиями работы при COVID-19, тоже можно сравнить с определенным риском, ведь известно, что многие медработники заразились, переболели, получили серьезные осложнения, а некоторые ушли из жизни», — отмечают эксперты.

В Минтруде рассказали «Известиям», что ведомство подготовило постановление о льготах для медиков, работающих с коронавирусом, однако в нем идет речь не о досрочном выходе на пенсию, а о стаже для работающих с больными COVID-19. По предложению министерства, он должен исчисляться по схеме «день за три». Документ проходит процедуру рассмотрения в правительстве.

В оппозиционных парламентских фракциях «Известиям» заявили о готовности поддержать инициативу «Единой России».

Подробнее читайте в свежем номере «Известий» от 16 июля.

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