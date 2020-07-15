От всех бед: вакцина против COVID-19 может появиться в сентябре

Несмотря на спад эпидемии COVID-19 на территории России, необходимо продолжать работу по отслеживанию заболеваемости и экстренному реагированию на возможный всплеск заболеваемости в будущем . Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время заседания координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. Российским властям практически сразу удалось наладить работу по созданию вакцины, и на сегодняшний день разрабатывается 26 вариантов. Уже в августе будет проходить пробная вакцинация, а в сентябре появится полноценно действующий препарат, рассказали «Известиям» в НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Не расслабляться

Обстановка с распространением COVID-19 на территории России постепенно улучшается, и большинство регионов возвращается к привычному образу жизни. Несмотря на положительную динамику, необходимо дальше вести мониторинг, выявлять заболевших и оперативно оказывать им помощь, отметил Михаил Мишустин. По мнению председателя правительства, права расслабляться пока нет.

— Это же касается и поддержки регионов. Во многих из них сейчас снимаются временные карантинные ограничения. И уже можно посещать общественные места или выезжать на отдых. Важно не забывать о мерах безопасности, — сказал Михаил Мишустин.

мишу Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Доме правительства РФ во время заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

За последние сутки прирост заболеваемости в стране не превышает 1%. При этом будет продолжена практика массового тестирования граждан. До 1 мая 2021 года продлевается срок бесплатного предоставления тест-систем государственным и муниципальным медицинским учреждениям, отметил Михаил Мишустин.

Вице-премьер Татьяна Голикова доложила, что сейчас разрабатывается 26 вариантов вакцин. Препарат от НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи уже проходит клинические испытания. Лекарство от государственного научного центра «Вектор» находится на экспертизе для получения разрешения на клинические исследования. Вакцину планируется поставлять и в другие страны, добавила зампред правительства.

— Результаты исследований — как на стадии доклиники, так и клиники — дают нам уверенность в том, что уже в ближайшем будущем сразу несколько эффективных вакцин начнут применяться на территории РФ и будут востребованы в мировом масштабе, — выразила надежду вице-премьер.

Россия стала единственной страной в мире, которая обеспечила бесплатное тестирование и оказание медицинской помощи гражданам, заразившимся COVID-19, отметила Татьяна Голикова. С учетом того что лечение таких больных требует больших затрат, были даны поручения регионам внести изменения в территориальные программы государственных гарантий ОМС и соответствующие тарифные соглашения.

вак Фото: РИА Новости

Первые вакцинации запланированы на август, после чего начнется регистрация препарата и дальнейшее его распространение, считает профессор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

— Тестирование лекарства завершается. Испытания проходят успешно — нет негативных влияний вакцины на испытуемых. Пока еще не было данных, как эти люди отреагировали на образование антител, это будет в ближайшее время. В начале августа ожидается регистрация вакцины. Подключат и частные компании к ее производству. Начнут вакцинацию уже в сентябре. Какая-то часть может поступить уже в августе, — пояснил «Известиям» ученый.

Вакцина действительно может быть подготовлена к сентябрю и повторная вспышка COVID-19 будет менее масштабной, полагает профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

— Это экспериментальная деятельность, которая конкретному сроку не поддается. В сентябре может быть запущено производство, — сказал эксперт.

По его мнению, вакцину, если она действительно рабочая, необходимо предоставлять в первую очередь врачам и медицинскому персоналу.

И других обеспечим

В ходе селекторного совещания обсуждался также вопрос обеспечения граждан средствами индивидуальной защиты. В период пика COVID-19 многие недобросовестные поставщики в разы завышали цены на маски и антисептики. После этого в России в разы нарастили их собственное производство. Глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе совещания сообщил, что благодаря своевременно принятым решениям удалось полностью отказаться от закупок антиковидной продукции за рубежом. Теперь Россия сама готова поставлять ее в другие страны, которые нуждаются в помощи в связи с борьбой с коронавирусом. Помимо средств защиты это быстрые тесты на COVID-19, медикаменты, аппараты ИВЛ.

— Безусловно, мы предлагаем нашу продукцию зарубежным партнерам не в ущерб решению своих задач. Учитывая возможности развернутых нами производств. Начинаем формировать государственный материальный резерв по ковидной тематике. Перечень и объемы для закладки в резерв согласованы, нормативные акты вносим в правительство, — доложил министр.

мас Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Он также сообщил, что пилотные партии отечественных тест-систем закупили Австрия и Египет, идет работа с Болгарией, Сербией, Пакистаном и ОАЭ.

Гендиректор сети аптек «Ригла» (группа «Протек») Александр Филиппов в беседе с «Известиями» отметил, что государство приложило максимум усилий для предоставления аптекам всех необходимых средств индивидуальной защиты. Что касается дефицита в период кризиса, то, по мнению эксперта, он происходил не из-за реального отсутствия масок, а из-за ажиотажного спроса и паники.