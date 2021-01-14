Цена биткоина превысила $39 тыс.

Стоимость биткоина выросла более чем на 13% за последние 24 часа, впервые с 10 января курс криптовалюты превысил $39 тыс. Об этом в четверг, 14 января, свидетельствуют данные торгов портала CoinMarketCap.

По состоянию на 17:25 мск, стоимость биткоина выросла на 13,67%, до $39 150. На бирже Binance биткоин дорожает на 13,40%, до $39200.

В настоящее время на долю биткоина приходится 69,5% всего глобального рынка криптовалют.

11 января стоимость биткоина опустилась за сутки более чем на 21%, до $32 тыс. 8 января он обновил исторический максимум, превысив отметку $41 тыс.

По мнению аналитиков, биткоин может подорожать до $100 тыс. к концу 2021 года.