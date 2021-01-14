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Захарова сравнила блокировку Трампа в соцсетях с «ядерным взрывом»

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Блокировка крупнейшими американскими социальными сетями аккаунтов президента США Дональда Трампа по-настоящему всколыхнула весь мир, это действие было похоже на ядерный взрыв. Об этом на своей странице в Facebook написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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По ее словам, блокировка страниц главы Белого дома прошла без решения судов и мнений профильных структур по этике. «Просто взяли и отключили многомиллионные официальные аккаунты от аудитории. Такого нападения на западные ценности не выдержали даже самые преданные партнеры США, точно не питающие к Д. Трампу нежных чувств», — отметила дипломат.

Она привела в пример недовольство блокировкой страниц республиканца канцлера ФРГ, премьер-министра Австралии, министра здравоохранения Великобритании.

Как добавила Захарова, решение американских интернет-платформ сравнимо с ядерным взрывом в кибер-среде, страшны не сами разрушения, а их последствия.

Удар нанесен по декларируемым западным сообществом демократическим ценностям; одним махом железобетонный аргумент в отстаивании своих интересов получили как апологеты «Даркнета», так и поборники жесткой цензуры, продолжила Захарова. По ее словам, после закрытия страниц Трампа началась крупнейшая цифровая миграция.

В заключение представитель МИД РФ посоветовала американским коллегам заняться США. Но если в Соединенных Штатах встревожены действиями России, это не значит, что проблема действительно в РФ, добавила она.

О том, что аккаунт Трампа в Twitter был навсегда заблокирован, стало известно вечером 8 января. Администрация частной соцсети заявила, что причиной такого решения стал риск дальнейшего подстрекательства к насилию. Вдобавок к этому руководство Twitter пообещало деактивировать любую страницу в соцсети, которой будет пользоваться республиканец.

Также его страницы заблокировали соцсети Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.

13 января стало известно, что видеохостинг YouTube приостановил на семь дней возможность загружать новые видео с официальной учетной записи Трампа.

14 января глава компании Twitter, которой принадлежит одноименный сервис микроблогов, Джек Дорси, назвал блокировку страницы Трампа верным решением.

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