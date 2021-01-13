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YouTube заморозил аккаунт Трампа на семь дней

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Видеохостинг YouTube приостановил на семь дней возможность загружать новые видео с официальной учетной записи действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает портал Axios в среду, 13 января.

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«После тщательной проверки, в свете опасений по поводу нарастающего потенциала возможного насилия мы удалили новый контент, загруженный на канал Дональда Трампа, и объявили забастовку за нарушение нашей политики подстрекательства к насилию. В результате политик теперь не может загружать на канал новые видео или вести прямые трансляции в течение как минимум семи дней. Этот срок может быть продлен», — приводит портал заявление видеохостинга.

Отмечается, что YouTube также приостанавливает возможность оставлять комментарии на канале Трампа, ссылаясь на риск насилия. Ранее сервис вводил ограниченные комментарии и для других учетных записей, но это в основном касалось вопросов безопасности детей.

Накануне Трамп заявил, что крупные американские технологические компании, владеющие соцсетями, совершают «катастрофическую ошибку» и представляют опасность. Он также призвал избегать насилия.

8 января Twitter удалил аккаунт Трампа. Также его страницы заблокировали соцсети Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.

Администрация Twitter ограничила доступ американского лидера к площадке после публикации, в которой он призвал к спокойствию на фоне протестов в Вашингтоне, и видеообращения с призывом к сторонникам разойтись. Сервис микроблогов также заблокировал функцию ретвита поста с видеообращением из-за «риска насилия».

После блокировки аккаунта действующего американского президента акции Twitter упали в цене почти на 11% на открытии первых торгов 12 января.

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