Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа
Интернет
Эксперты предрекли развитие российских интернет-сервисов из-за ситуации в США
Мир
Число арестованных участников штурма Капитолия в США превысило сотню
Общество
Экспертов ЮНЕСКО не допускают к церквям в Карабахе
Мир
Полиция Индии арестовала первого человека по новому закону о защите коров
Мир
Депутат рады призвала Украину подписать прямой договор с «Газпромом»
Армия
База для ядерных подводных роботов «Посейдон» будет готова в 2022 году
Мир
Нацгвардия США разместилась в Капитолии впервые с Гражданской войны
Происшествия
Пожар в жилом доме в Хабаровске ликвидирован

Лидер республиканцев в сенате не принял решения об импичменте Трампа

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер республиканского большинства в сенате конгресса США Митч Макконнелл заявил в среду, 13 января, что еще не принял окончательного решения по поводу того, поддержит ли он импичмент действующего президента страны Дональда Трампа. Об этом он сообщил в опубликованном письме сенаторам-республиканцам, передает ТАСС.

Сложное отрешение: демократы активизируют усилия по смещению Трампа
За их действиями стоит политический расчет, а не беспокойство о нацбезопасности, считают эксперты

Макконнелл отметил, что «намерен выслушать юридическую аргументацию [обвинений], когда они будут представлены сенату».

Ранее в этот день Макконнелл отказался собрать верхнюю палату конгресса, чтобы рассмотреть вопрос об импичменте Трампа.

Кроме того, в среду лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти (от штата Калифорния) посчитал ошибкой объявлять импичмент Трампу без проведения расследования и слушаний в конгрессе, но при этом признал ответственность главы государства за действия его сторонников, ворвавшихся в Капитолий.

Вместе с тем сообщалось, что порядка 20 конгрессменов от Республиканской партии планируют поддержать импичмент Трампа.

13 января палата представителей США приступила к вопросу об импичменте действующему президенту страны.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси на заседании по импичменту в конгрессе США в среду заявила, что Трамп представляет опасность для страны и должен быть отстранен от власти. По ее словам, Трамп стал виновником «вооруженного мятежа» и потому заслуживает импичмента, а напавшие на Капитолий люди являются «внутренними террористами».

7 января конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США. Процедура проходила на фоне беспорядков в Вашингтоне: сторонники Трампа ворвались в Капитолий, погибли пять человек, в том числе полицейский.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021