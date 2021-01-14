Лидер республиканцев в сенате не принял решения об импичменте Трампа

Лидер республиканского большинства в сенате конгресса США Митч Макконнелл заявил в среду, 13 января, что еще не принял окончательного решения по поводу того, поддержит ли он импичмент действующего президента страны Дональда Трампа. Об этом он сообщил в опубликованном письме сенаторам-республиканцам, передает ТАСС.

Макконнелл отметил, что «намерен выслушать юридическую аргументацию [обвинений], когда они будут представлены сенату».

Ранее в этот день Макконнелл отказался собрать верхнюю палату конгресса, чтобы рассмотреть вопрос об импичменте Трампа.

Кроме того, в среду лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти (от штата Калифорния) посчитал ошибкой объявлять импичмент Трампу без проведения расследования и слушаний в конгрессе, но при этом признал ответственность главы государства за действия его сторонников, ворвавшихся в Капитолий.

Вместе с тем сообщалось, что порядка 20 конгрессменов от Республиканской партии планируют поддержать импичмент Трампа.

13 января палата представителей США приступила к вопросу об импичменте действующему президенту страны.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси на заседании по импичменту в конгрессе США в среду заявила, что Трамп представляет опасность для страны и должен быть отстранен от власти. По ее словам, Трамп стал виновником «вооруженного мятежа» и потому заслуживает импичмента, а напавшие на Капитолий люди являются «внутренними террористами».

7 января конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США. Процедура проходила на фоне беспорядков в Вашингтоне: сторонники Трампа ворвались в Капитолий, погибли пять человек, в том числе полицейский.