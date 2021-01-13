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Лидер республиканцев отказался собрать сенат для импичмента Трампу

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Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл отказался собрать верхнюю палату конгресса, чтобы рассмотреть вопрос об импичменте действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщила в среду, 13 января, газета The Washington Post со ссылкой на представителя сенатора.

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Источник издания рассказал, что Макконнелл отказался собирать верхнюю палату 15 января «и вообще до 19 января». Соответственно, план демократов на импичмент Трампа не состоится.

Представитель Макконнелла Даг Андрес написал в Twitter: «Могу подтвердить» — в ответ на материал газеты.

В этот же день палата представителей США приступила к вопросу об импичменте действующему президенту страны.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси на заседании по импичменту в конгрессе США 13 января заявила, что Трамп представляет опасность для страны и должен быть отстранен от власти. По ее словам, Трамп стал виновником «вооруженного мятежа» и потому заслуживает импичмента, а напавшие на Капитолий люди являются «внутренними террористами».

7 января конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США. Процедура проходила на фоне беспорядков в Вашингтоне: сторонники Трампа ворвались в Капитолий, погибли пять человек, в том числе полицейский.

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В Вашингтоне массовые протесты — на этот раз демонстранты, сторонники пока еще действующего президента Дональда Трампа, прорвались в здание Капитолия, где в этот момент утверждали итоги прошедших выборов. Заседание пришлось прервать. Один из протестующих получил огнестрельное ранение. Сенаторов из здания эвакуировали. Главные кадры с места событий — в фотогалерее «Известий»
Фото: REUTERS/Leah Millis
2021-01-05T195513Z_925569081_MT1SIPA0006L2WG6_RTRMADP_3_SIPA-USA
В конгрессе началось обсуждение по вопросу утверждения итогов президентских выборов. Спустя некоторое время митингующие прорвались через кордон полицейских у Капитолия
Фото: REUTERS/Graeme Sloan/Sipa
2021-01-06T182034Z_1364909718_MT1BILDB210106JM014_RTRMADP_3_PRO-TRUMP-RALLY-IN-WASHINGTON-DC
После нескольких потасовок внутри Капитолия полиция использовала слезоточивый газ
Фото: REUTERS/Joel Marklund/BILDBYRÅN
2021-01-06T195608Z_1025160152_RC2J2L92O3VU_RTRMADP_3_USA-ELECTION-CONGRESS
Конгресс США приостановил дебаты по результатам выборов в американском штате Аризона, а вице-президент США Майк Пенс был перевезен из Капитолия в безопасное место
Фото: REUTERS/Kevin Dietsch
2021-01-06T181650Z_1556792657_MT1BILDB210106JM012_RTRMADP_3_PRO-TRUMP-RALLY-IN-WASHINGTON-DC
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер направила запрос о развертывании у Капитолия национальной гвардии. Аналогичный запрос направила и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Однако, как сообщили СМИ, Пентагон отклонил запрос властей Вашингтона. Позже направить нацгвардию в столицу США распорядился Дональд Трамп
Фото: REUTERS/Joel Marklund/BILDBYRÅN
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Сторонники действующего президента США Дональда Трампа смогли прорваться в Капитолий. Некоторые из них забрались по стенам, проникли на балконы здания
Фото: REUTERS/Joel Marklund / BILDBYRÅN
2021-01-06T182133Z_1553727898_RC2I2L9VUIFB_RTRMADP_3_USA-ELECTION-TRUMP
Между сотрудниками правоохранительных органов и демонстрантами завязалась драка, были слышны звуки стрельбы. Пострадала минимум одна женщина. Также в здании Капитолия один из протестующих получил огнестрельное ранение в грудь. Кроме того, известно, что пострадали несколько сотрудников полиции. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что манифестанты, прорвавшиеся в здание, будут привлечены к ответственности
Фото: REUTERS/Leah Millis
2021-01-06T145011Z_1002706600_MT1SIPA0006LKXGP_RTRMADP_3_SIPA-USA
Из-за протестов сторонников Трампа в Вашингтоне ввели комендантский час — с 18:00 среды, 6 января, до 6:00 четверга, 7 января. В эти часы никто, кроме лиц, назначенных мэром, и представителей СМИ, не должен передвигаться пешком или на любом транспорте по городу
Фото: REUTERS/Chris Kleponis/Sipa
2021-01-06T144242Z_228375505_MT1SIPA0006LKXAP_RTRMADP_3_SIPA-USA
Протестам предшествовало заявление президента США Дональда Трампа, который призвал вице-президента Майка Пенса проявить «исключительное мужество» и пересмотреть на совместном заседании обеих палат конгресса результаты выборов
Фото: REUTERS/Chris Kleponis/Sipa
2021-01-06T160440Z_1713745729_RC2G2L9PI1VU_RTRMADP_3_USA-ELECTION-PROTESTS
После начала беспорядков президент США Дональд Трамп опубликовал твит, в котором призвал к спокойствию на фоне протестов в Вашингтоне, попросив не применять насилия. Он назвал республиканцев «партией закона и порядка» и попросил «сохранять мир»
Фото: REUTERS/Jim Urquhart
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