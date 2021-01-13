Лидер республиканцев отказался собрать сенат для импичмента Трампу

Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл отказался собрать верхнюю палату конгресса, чтобы рассмотреть вопрос об импичменте действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщила в среду, 13 января, газета The Washington Post со ссылкой на представителя сенатора.

Источник издания рассказал, что Макконнелл отказался собирать верхнюю палату 15 января «и вообще до 19 января». Соответственно, план демократов на импичмент Трампа не состоится.

Представитель Макконнелла Даг Андрес написал в Twitter: «Могу подтвердить» — в ответ на материал газеты.

В этот же день палата представителей США приступила к вопросу об импичменте действующему президенту страны.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси на заседании по импичменту в конгрессе США 13 января заявила, что Трамп представляет опасность для страны и должен быть отстранен от власти. По ее словам, Трамп стал виновником «вооруженного мятежа» и потому заслуживает импичмента, а напавшие на Капитолий люди являются «внутренними террористами».

7 января конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США. Процедура проходила на фоне беспорядков в Вашингтоне: сторонники Трампа ворвались в Капитолий, погибли пять человек, в том числе полицейский.