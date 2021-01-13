Пелоси назвала Трампа опасным для США

Действующий президент США Дональд Трамп представляет опасность для страны и должен быть отстранен от власти. Об этом заявила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси на заседании по импичменту в конгрессе США 13 января. Трансляцию ведет телеканал CNN.

«Президент США спровоцировал этот бунт, этот вооруженный мятеж против нашей страны. Он должен уйти. Он представляет собой явную и актуальную угрозу для страны», — сказала Пелоси.

Она подчеркнула, что Трамп стал виновником «вооруженного мятежа» и потому заслуживает импичмента, а напавшие на Капитолий люди являются «внутренними террористами».

Ранее в этот день палата представителей США начала рассматривать вопрос об импичменте Трампу. Была принята резолюция, в которой вице-президенту Майку Пенсу предлагалось отстранить Трампа от власти.

Процедура должна быть инициирована именно вице-премьером США в рамках 25-й поправки к конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности. Между тем Пенс выступил против проведения импичмента.

Также 13 января стало известно, что порядка 20 конгрессменов от Республиканской партии планируют поддержать импичмент президенту США Дональду Трампу, являющегося республиканцем.

11 января палата представителей опубликовала текст резолюции об импичменте Трампу. Авторы документа полагают, что он останется угрозой для нацбезопасности, демократии и конституции страны, исходя из его действий в день беспорядков около конгресса.

8 января Пелоси в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли предупреждала, что, если Трамп немедленно не покинет пост президента, конгресс примет меры, чтобы попытаться отстранить его от власти, передает CNN.

7 января конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США. Процедура проходила на фоне беспорядков в Вашингтоне: сторонники Трампа ворвались в Капитолий, погибли пять человек, в том числе полицейский.

Трамп опубликовал в Twitter пост, в котором призвал к спокойствию на фоне протестов в Вашингтоне, а после этого записал видеообращение, в котором призвал сторонников разойтись. Социальная сеть заблокировала функцию ретвита поста с видеообращением, объяснив это «риском насилия». Позднее Twitter заморозил аккаунт Трампа.