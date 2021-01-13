Около 20 конгрессменов-республиканцев могут поддержать импичмент Трампа

Порядка 20 конгрессменов от Республиканской партии планируют поддержать импичмент президента США Дональда Трампа, также являющегося республиканцем. Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN.

По словам собеседника телеканала, число однопартийцев Трампа, которые готовы поддержать его импичмент, колеблется в пределах от 10 до 25.

Ранее три конгрессмена-республиканца публично высказались в поддержку отстранения действующего президента США. В их числе Джон Кэтко (от штата Нью-Йорк), Лиз Чейни (Вайоминг) и Адам Кинзингер (Иллинойс).

Ранее во вторник вице-президент США Майк Пенс заявил, что он против отстранения Трампа по 25-й поправке к Конституции США за неспособность исполнять обязанности президента. Такую позицию он высказал в письме спикеру палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.

11 января палата представителей опубликовала текст резолюции об импичменте Трампа. Авторы документа полагают, что действующий президент США останется угрозой для нацбезопасности, демократии и конституции страны, исходя из его действий в день беспорядков около конгресса.

7 января конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США. Процедура проходила на фоне беспорядков в Вашингтоне: сторонники Трампа ворвались в Капитолий, погибли пять человек, в том числе полицейский.

В связи с событиями в Вашингтоне Федеральное бюро расследований (ФБР) возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.