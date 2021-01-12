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Продажи новых автомобилей в России в 2020 году снизились на 7,7%

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В России по итогам 2020 года рынок новых автомобилей показал снижение к предыдущему году на 7,7%. Об этом говорится в пресс-релизе компании «Яндекс», поступившем в редакцию «Известий» 12 января.

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«В марте продажи новых машин резко выросли на фоне дешевеющей нефти: россияне боялись, что рубль обесценится, поэтому начали тратить накопления. Через месяц, когда в стране ввели ограничения в связи с пандемией, продажи практически прекратились. В июне, после их смягчения, россияне стали активно скупать автомобили. В результате в 2020 году продажи новых машин оказались заметно выше, чем прогнозировали эксперты весной, а вторичный рынок и вовсе вышел в плюс», — пояснил генеральный директор компании «Яндекс.Вертикали» Антон Забанных.

Отмечается, что во второй половине 2020 года цены на автомобили росли, не останавливаясь. На фоне высоких курсов доллара и евро это привело к резкому подорожанию машин. Сильнее всего подорожание сказалось на моделях с невысоким уровнем локализации производства в России, некоторых автомобилях премиум-брендов, а также полностью импортных машинах.

В частности, Cadillac и Jeep подорожали на 13 и 17% соответственно, а Mercedes-Benz — на четверть. В сегменте масс-маркет сильно выросли цены на Nissan (+17%), Changan (+15,5%), Citroen (+12,4%).

20 декабря сообщалось, что экспeрты агeнтства «Автостат» состaвили списoк из 10 сaмых пoпулярных инoмарок с прoбегом, продaнных в Рoссии в нoябре.

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