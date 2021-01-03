Прямой эфир
Политика
В Совете Федерации прокомментировали территориальные претензии Эстонии
Общество
Онищенко оценил заявление первооткрывателя Эболы о появлении новой болезни
Общество
Прощание с народным артистом России Кореневым состоится 5 января
Экономика
Компания DNV GL подтвердила остановку сертификации «Северного потока — 2»
Происшествия
В МВД подтвердили гибель восьми человек в ДТП в Туве
Спорт
Россиянин Большунов выиграл гонку преследования на этапе «Тур де Ски»
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в столичном регионе в ближайшие дни

Прокуратура проверит собачий питомник в Подмосковье после гибели ребенка

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура проверит собачий питомник в подмосковной Ивантеевке, где пес загрыз насмерть 11-летнего ребенка. Об этом сообщается в воскресенье, 3 января, на сайте прокуратуры Московской области.

Сами с зубами: бродячие собаки терроризируют российские деревни
Селяне готовы сами отстреливать безнадзорных животных, но боятся закона

«Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства об ответственном обращении с животными, ветеринарных и санитарно-эпидемиологических правил. Кроме того, будет дана оценка исполнению органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — говорится в заявлении.

На данный момент возбуждено уголовное дело, ход расследования поставлен на контроль.

Трагедия произошла накануне. 11-летний мальчик находился во дворе частного домовладения в Ивантеевке, когда на него напали содержавшиеся там собаки. От полученных травм ребенок скончался на месте.

По предварительной информации, у хозяйки дома, где случилось ЧП, проживали немецкие овчарки и алабаи.

В ноябре сообщалось, что в Ставропольском крае мужчина скончался после нападения собаки бойцовской породы. 58-летний мужчина возвращался домой с работы, когда пес набросился на него. Пострадавшего госпитализировали, от полученных травм он скончался.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020