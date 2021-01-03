Прокуратура проверит собачий питомник в Подмосковье после гибели ребенка

Прокуратура проверит собачий питомник в подмосковной Ивантеевке, где пес загрыз насмерть 11-летнего ребенка. Об этом сообщается в воскресенье, 3 января, на сайте прокуратуры Московской области.

«Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства об ответственном обращении с животными, ветеринарных и санитарно-эпидемиологических правил. Кроме того, будет дана оценка исполнению органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — говорится в заявлении.

На данный момент возбуждено уголовное дело, ход расследования поставлен на контроль.

Трагедия произошла накануне. 11-летний мальчик находился во дворе частного домовладения в Ивантеевке, когда на него напали содержавшиеся там собаки. От полученных травм ребенок скончался на месте.

По предварительной информации, у хозяйки дома, где случилось ЧП, проживали немецкие овчарки и алабаи.

В ноябре сообщалось, что в Ставропольском крае мужчина скончался после нападения собаки бойцовской породы. 58-летний мужчина возвращался домой с работы, когда пес набросился на него. Пострадавшего госпитализировали, от полученных травм он скончался.