В Подмосковье собаки загрызли 11-летнего мальчика

В подмосковной Ивантеевке собаки загрызли ребенка. Об этом в субботу, 2 января, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла во дворе жилого дома на улице Новоселки. Животные насмерть загрызли мальчика 2009 года рождения.

По предварительной информации, у хозяйки дома, где случилось ЧП, проживали немецкие овчарки и алабаи. Обстоятельства происшествия уточняются.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области агентству подтвердили гибель ребенка, не сообщив подробности.

15 ноября в Башкирии две собаки бойцовской породы насмерть загрызли 24-летнего мужчину.