В Подмосковье собаки загрызли 11-летнего мальчика
В подмосковной Ивантеевке собаки загрызли ребенка. Об этом в субботу, 2 января, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Трагедия произошла во дворе жилого дома на улице Новоселки. Животные насмерть загрызли мальчика 2009 года рождения.
По предварительной информации, у хозяйки дома, где случилось ЧП, проживали немецкие овчарки и алабаи. Обстоятельства происшествия уточняются.
В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области агентству подтвердили гибель ребенка, не сообщив подробности.
15 ноября в Башкирии две собаки бойцовской породы насмерть загрызли 24-летнего мужчину.