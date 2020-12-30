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Более 160 млн рублей направят на расчистку русел рек в Приангарье

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На территории Иркутской области на следующий год запланированы работы по расчистке русел рек. На эти цели выделят 162 млн рублей.

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Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства, деньги выделены из федерального бюджета на мероприятия по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений.

Во вторник, 29 декабря, губернатор Игорь Кобзев и глава Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов обсудили этапы реализации программы.

В 2021 году в районе Тулуна планируется расчистить русла рек Азей, Ия и Тулунчик, в населенном пункте Кимильтей Зиминского района — реки Кимильтей, в пределах населенных пунктов Кушун, Солонцы, Орик, Ук-Бадарановка Нижнеудинского района — рек Кундуй, Куйт, Орик, Уляха.

На особом контроле находится ситуация в Слюдянском районе. Разработан проект по расчистке 12 рек и трех ручьев. Работы пройдут на отрезке в 23 км. В первую очередь предполагается провести работы на реках Большая и Малая Осиновка, Солзан.

28 декабря сообщалось о том, что в Тулуне началось заселение шести восьмиэтажных домов на 496 квартир, построенных по программе восстановления после паводков 2019 года.

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