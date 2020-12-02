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Блогер Reeflay провел стрим с умершей беременной подругой

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Во время стрима блогера Стаса Reeflay умерла его подруга Валентина. Об этом 2 декабря сообщает РЕН ТВ.

Неподвижное тело девушки блогер обнаружил в прямом эфире. Трансляцию он прерывать не стал и разбирался в ситуации на глазах у подписчиков. Reeflay перенес подругу в комнату, где проходил стрим, и попытался согреть ее одеялом.

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«Заяц мой, ты жива или нет? Валь, ты что? <…> Я вам говорю, она как будто мертвая», — сообщил блогер подписчикам.

Не обнаружив биения сердца, мужчина вызвал врачей и полицейских. Он плакал, извинялся перед подругой и говорил, что виноват в случившемся, пишет телеканал «360».

Участники стрима предположили, что подруга блогера могла принять запрещенные вещества.

«Неважно, под чем она была. Она была моей самой лучшей подругой. Правда или хайп? Да, правда», — прокомментировал догадку Reeflay.

Подписчики не исключили, что сам стример находился в состоянии алкогольного опьянения, так как на его столе стояла бутылка шампанского.

Вскоре в кадре показались прибывшие медики. Они констатировали смерть девушки. Тем не менее официального подтверждения о ее смерти пока не последовало.

Эфир продолжался до приезда полицейских, которые настояли на том, чтобы блогер выключил камеру.

Во время одного из предыдущих эфиров в начале ноября подруга блогера рассказала, что находится в положении, продемонстрировав округлившийся живот.

В октябре сообщалось, что молодежный стример Mellstroy (Андрей Бурим) разбил лицо блогеру _cyberbabe_ (Алене Ефремовой) во время прямого эфира на своем YouTube-канале. Недовольный высказыванием коллеги по эфиру блогер схватил девушку и несколько раз ударил ее головой об стол. Позднее он удалил запись стрима.

В отношении Бурима возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои». В данный момент он находится под подпиской о невыезде.

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