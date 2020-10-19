Российский блогер разбил девушке лицо в прямом эфире

Известный молодежный стример Mellstroy (Андрей Бурим) разбил лицо блогеру _cyberbabe_ (Алене Ефремовой) во время прямого эфира в Сети, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, конфликт произошел в башне «Федерация» комплекса Москва-сити. Недовольный высказыванием коллеги по эфиру Mellstroy схватил девушку и несколько раз ударил ее головой об стол.

Как рассказала пострадавшая в Instagram, у нее диагностировали ушиб мягких тканей лица. По словам блогера, она обратилась в полицию.

«Меня унизили прилюдно и избили сегодня в прямом эфире mellstroy. Пожалуйста, Люди, нам нельзя на это закрывать глаза. Этот человек психически неуравновешен и может принести серьезный физический ущерб здоровью. Я знаю, что подобные ситуации происходили и на нем висит административная ответственность», — написала Алена.

В сентябре известный блогер Марьяна Ро (Рожкова) сообщила, что неизвестный напал на нее и избил. По словам девушки, нападавший пытался отобрать у нее самокат.