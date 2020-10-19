Прямой эфир

Российский блогер разбил девушке лицо в прямом эфире

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Известный молодежный стример Mellstroy (Андрей Бурим) разбил лицо блогеру _cyberbabe_ (Алене Ефремовой) во время прямого эфира в Сети, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, конфликт произошел в башне «Федерация» комплекса Москва-сити. Недовольный высказыванием коллеги по эфиру Mellstroy схватил девушку и несколько раз ударил ее головой об стол.

Как рассказала пострадавшая в Instagram, у нее диагностировали ушиб мягких тканей лица. По словам блогера, она обратилась в полицию.

«Меня унизили прилюдно и избили сегодня в прямом эфире mellstroy. Пожалуйста, Люди, нам нельзя на это закрывать глаза. Этот человек психически неуравновешен и может принести серьезный физический ущерб здоровью. Я знаю, что подобные ситуации происходили и на нем висит административная ответственность», — написала Алена.

В сентябре известный блогер Марьяна Ро (Рожкова) сообщила, что неизвестный напал на нее и избил. По словам девушки, нападавший пытался отобрать у нее самокат.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020