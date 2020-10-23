В отношении избившего девушку в прямом эфире блогера возбуждено уголовное дело

В отношении блогера Андрея Бурима, избившего девушку в прямом эфире, возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщает информационное агентство «Москва».

«В ОВД «Пресненский» обратилась Алена Ефремова 1999 года рождения и попросила привлечь к уголовной ответственности лицо, известное как Mellstroy и как Андрей Бурим. Она написала заявление, в котором указала, что была избита указанным гражданином в квартире на Пресненской набережной, д. 6», — рассказал источник агентства.

Дело возбуждено по статье 116 УК РФ «Побои». Мужчина в данный момент находится под подпиской о невыезде.

При этом девушка отметила в публикации в своем Instagram, что не взяла денег, которые ей предложил блогер, и что она собирается «биться до конца, чтобы никто и никогда не пострадал от действий этого человека».

Известный молодежный стример Mellstroy (Андрей Бурим) разбил лицо блогеру _cyberbabe_ (Алене Ефремовой) во время прямого эфира на своем YouTube-канале. Позднее он удалил запись стрима. По данным РЕН ТВ, конфликт произошел в башне «Федерация» комплекса Москва-Сити. Недовольный высказыванием коллеги по эфиру блогер схватил девушку и несколько раз ударил ее головой об стол. Позднее модель опубликовала в своем Instagram фото и видео изувеченного лица.

«Я в ужасе от этой ситуации. Просто хочу, чтобы он получил за это наказание и такого не повторялось ни с одним человеком. В моем рту кровавое месиво из железа, крови и кусков кожи. Нахожусь в состоянии аффекта, конечности трясет, голова раскалывается при любом повороте/движении», — написала девушка.

Она отметила, что таких людей нужно лечить, поскольку их неуравновешенность «граничит с психозом». Также девушка призвала всех, кто пострадал от рук Бурима, присоединиться к коллективному иску. По словам потерпевшей, молодой человек сломал ей брекеты и в кровь разбил губы.

Поддержку, включая юридическую, пострадавшей уже оказывает известная правозащитница Алена Попова, занимающаяся вопросами бытового насилия. По ее словам, блогеру на данном этапе светит как минимум административный арест. По словам правозащитницы, с Ефремовой уже связались и другие девушки, в разное время пострадавшие от Андрея Бурима.