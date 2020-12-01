Путин поздравил Геннадия Хазанова с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя Московского государственного театра эстрады Геннадия Хазанова с 75-летием, отметив его чувство юмора и оптимизм. Соответствующая телеграмма опубликована во вторник, 1 декабря, на сайте Кремля.

«Вы пользуетесь искренней любовью поклонников эстрады, театра, кинематографа. Главный секрет такого творческого успеха и востребованности — Ваш яркий артистический темперамент, прекрасное чувство юмора и поистине неиссякаемый оптимизм», — написал глава государства.

Российский лидер назвал Хазанова «человеком незаурядного и многогранного дарования» и обратил внимание на уважение, которое тот оказывает своим зрителям.

Путин пожелал артисту здоровья, вдохновения и «всего самого доброго».

8 ноября Путин поздравил народного артиста России Олега Меньшикова с 60-летием. Глава государства отметил неординарность творческих замыслов актера и его активное участие в культурной и общественной жизни страны.