Лукашенко заявил о «бешеной внешней поддержке» протестующих

У участников акций протеста, которые проходят в Белоруссии уже несколько месяцев, «бешеная внешняя поддержка». Об этом в пятницу, 30 октября, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с коллективом МВД.

«Разница нынешнего момента с тем (1990-е годы. — Ред.) только в том, что есть бешеная внешняя поддержка. Тогда она тоже была, но только толчок давали. А сейчас они кормят, кормят, кормят этих... и устроили нам «цветную революцию», появились эти Telegram-каналы, поэтому она растянулась», — цитирует Лукашенко БелТА.

Он признал, что перед выборами мог упустить некоторые детали развития общественно-политической ситуации.

«Вы должны понимать, что ситуация у нас была непростая: парламентские выборы, через ковид (COVID-19. — Ред.) мы перешли в президентские выборы. Это вообще была бешеная обстановка. <...> Конечно, мы кое-что упустили. Но это нас не оправдывает. Поэтому сегодня приходится делать выводы и извлекать уроки из допущенных ошибок», — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что белорусские власти выбрали свой путь противостояния пандемии коронавируса, который многими критиковался.

«В лечении ковида мы взяли особый курс, который сейчас во всем мире поддерживается. Но мы же об этом не знали [тогда], нас долбали со всех сторон. А всё было сконцентрировано на лечении людей. <...> Мы были отвлечены на это и упустили. А потом и меня подкосило прямо в президентские выборы», — отметил Лукашенко.

Ранее в этот день президент Белоруссии заявил, что в современном мире войны начинаются с расшатывания государства изнутри, он добавил, что готов мобилизовать все силы для защиты страны.

Накануне Лукашенко поручил усилить безопасность границ страны, но не превращать ее в «железный занавес», а также обеспечить общественную безопасность в регионах, в частности, усилить работу народных дружин.

Ранее в октябре глава республики выразил уверенность, что стачки рабочих на заводах финансируются из-за рубежа, в частности, средства поступают из Литвы и Польши. Также Лукашенко заявил, что страна находится в состоянии войны, поэтому силовикам стоит применять летальное огнестрельное оружие.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.