Лукашенко поручил усилить безопасность границ Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 29 октября, поручил провести мероприятия по укреплению границы, но не превращать ее в «железный занавес».

«Нам надо сегодня еще раз посмотреть, мы многое сделали, когда я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу — не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно. Граница — это зона дружбы народов. Вы видите, нам бросили вызов. Какая здесь дружба, но народы не виноваты», — приводит БелТА слова Лукашенко.

Ранее в этот же день Лукашенко поручил своим новым помощникам в регионах обеспечить общественную безопасность. В частности, он отметил, что для этого необходимо усилить работу народных дружин.

Накануне Лукашенко выразил уверенность, что стачки рабочих на заводах финансируются из-за рубежа, в частности, средства поступают из Литвы и Польши.

Несколько дней назад министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что обстановка на границе Союзного государства со странами НАТО остается неспокойной.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.