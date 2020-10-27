Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Еще 3269 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Мир
В Минобороны Армении заявили об ударе Азербайджана по границе с Ираном
Общество
Глава минздрава Ростовской области покинула должность
Общество
Роспотребнадзор предписал ограничить работу заведений общепита ночью
Мир
Шойгу заявил о неспокойной обстановке на границе Союзного государства с НАТО
Сюжет:

Шойгу заявил о неспокойной обстановке на границе Союзного государства с НАТО

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обстановка на границе Союзного государства со странами НАТО остается неспокойной. Об этом во вторник, 27 октября, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Бунт обещанный: как в Белоруссии проходит день всеобщей забастовки
Данные о стачках на заводах противоречивы

«По-прежнему неспокойная обстановка сохраняется на западных рубежах Союзного государства, где НАТО продолжает наращивать свое передовое присутствие», ― сказал он в ходе заседания совместной коллегии министерств обороны РФ и Белоруссии.

Также глава российского военного ведомства подчеркнул, что в условиях сложившейся военно-политической обстановки в регионе Минобороны РФ рассматривает обеспечение военной безопасности Союзного государства в числе приоритетных задач.

В свою очередь, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин отметил, что неудачная попытка организации «цветной революции» в республике сменилась ведением гибридной войны, а также беспрецедентными мерами дипломатического и политико-экономического давления.

Ранее, 22 октября, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что внешние силы стремятся изменить государственное устройство Белоруссии неконституционными методами. По его словам, влияние извне на ситуацию в республике очевидно и такое же влияние внешние силы оказывают и на внутренние дела России.

В конце сентября президент России Владимир Путин подчеркнул, что на Белоруссию оказывается беспрецедентное внешнее давление, однако отношения Москвы и Минска не подвержены ни времени, ни конъюнктуре.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская не признала итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Сама она покинула республику. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020