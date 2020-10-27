Шойгу заявил о неспокойной обстановке на границе Союзного государства с НАТО

Обстановка на границе Союзного государства со странами НАТО остается неспокойной. Об этом во вторник, 27 октября, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«По-прежнему неспокойная обстановка сохраняется на западных рубежах Союзного государства, где НАТО продолжает наращивать свое передовое присутствие», ― сказал он в ходе заседания совместной коллегии министерств обороны РФ и Белоруссии.

Также глава российского военного ведомства подчеркнул, что в условиях сложившейся военно-политической обстановки в регионе Минобороны РФ рассматривает обеспечение военной безопасности Союзного государства в числе приоритетных задач.

В свою очередь, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин отметил, что неудачная попытка организации «цветной революции» в республике сменилась ведением гибридной войны, а также беспрецедентными мерами дипломатического и политико-экономического давления.

Ранее, 22 октября, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что внешние силы стремятся изменить государственное устройство Белоруссии неконституционными методами. По его словам, влияние извне на ситуацию в республике очевидно и такое же влияние внешние силы оказывают и на внутренние дела России.

В конце сентября президент России Владимир Путин подчеркнул, что на Белоруссию оказывается беспрецедентное внешнее давление, однако отношения Москвы и Минска не подвержены ни времени, ни конъюнктуре.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская не признала итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Сама она покинула республику. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.