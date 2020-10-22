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Нарышкин заявил о стремлении неконституционными методами сменить власть в Белоруссии

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Внешние силы стремятся изменить государственное устройство Белоруссии неконституционными методами, заявил 22 октября директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

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По его словам, влияние извне на ситуацию в республике очевидно, и такое же влияние внешние силы оказывают и на внутренние дела России.

«Это видят и наши коллеги — сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии. Это влияние не бескорыстное. Конечно, мы видим стремление неконституционными методами попытаться изменить существующее устройство, существующую политическую власть», — цитирует Нарышкина государственное агентство БелТА.

Сегодня в Минске состоялась встреча главы службы внешней разведки России с белорусским лидером Александром Лукашенко. Глава государства отметил, что обстановка вокруг Союзного государства Белоруссии и России складывается непростая, и союзникам необходимо сообща реагировать на возникающие вызовы. Вместе с тем он поблагодарил Нарышкина за информацию, которой российская разведывательная служба делится с белорусскими спецслужбами.

Накануне Нарышкин заявил, что США вмешиваются во внутренние дела дружественных России государств, в частности это касается Белоруссии.

В конце сентября президент России Владимир Путин подчеркнул, что на Белоруссию оказывается беспрецедентное внешнее давление, однако отношения Москвы и Минска не подвержены ни времени, ни конъюнктуре.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил Лукашенко. Несогласные с таким итогом вышли на улицы и недовольство граждан вылилось в массовые протесты по всей стране. В Евросоюзе негативно восприняли действия силовиков на митингах и применили санкции против действующей власти в республике. В Кремле неоднократно подчеркивали, что ситуация в Белоруссии является внутренним делом государства.

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