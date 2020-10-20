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Нарышкин заявил о вмешательстве США во внутренние дела Белоруссии и Киргизии

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США вмешиваются во внутренние дела дружественных России государств. Об этом во вторник, 20 октября, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

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«США продолжают бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела дружественных Москве государств по периметру российских границ. Грубые попытки оказать влияние на поствыборную ситуацию предпринимаются в Бе­лоруссии и Киргизии», ― цитирует его пресс-служба СВР.

Нарышкин подчеркнул, что Соединенные Штаты, которые заявляют о нетерпимости какого-либо внешнего вмешательства во внутриамериканскую предвыборную борьбу, забывают об этом, когда необходимо обеспечить свои «конъюнктурные интересы» за рубежом.

После выборов в парламент Киргизии в начале октября в государстве начались протесты. Сторонники партий, которые не попали в парламент, вышли на улицы Бишкека, захватив здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны, а также освободив из тюрьмы некоторых политиков.

На фоне происходящего премьер-министр страны Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку.

Кроме того, свой пост покинул президент страны Сооронбай Жээнбеков. Новый премьер-министр Садыр Жапаров, ставший и.о. главы государства, подписал указ о гарантиях Жээнбекову, который добровольно сложил полномочия.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская не признала итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.

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