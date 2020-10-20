Нарышкин заявил о вмешательстве США во внутренние дела Белоруссии и Киргизии

США вмешиваются во внутренние дела дружественных России государств. Об этом во вторник, 20 октября, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«США продолжают бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела дружественных Москве государств по периметру российских границ. Грубые попытки оказать влияние на поствыборную ситуацию предпринимаются в Бе­лоруссии и Киргизии», ― цитирует его пресс-служба СВР.

Нарышкин подчеркнул, что Соединенные Штаты, которые заявляют о нетерпимости какого-либо внешнего вмешательства во внутриамериканскую предвыборную борьбу, забывают об этом, когда необходимо обеспечить свои «конъюнктурные интересы» за рубежом.

После выборов в парламент Киргизии в начале октября в государстве начались протесты. Сторонники партий, которые не попали в парламент, вышли на улицы Бишкека, захватив здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны, а также освободив из тюрьмы некоторых политиков.

На фоне происходящего премьер-министр страны Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку.

Кроме того, свой пост покинул президент страны Сооронбай Жээнбеков. Новый премьер-министр Садыр Жапаров, ставший и.о. главы государства, подписал указ о гарантиях Жээнбекову, который добровольно сложил полномочия.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская не признала итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.