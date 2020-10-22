Глава СВР прибыл в Минск для встречи с Лукашенко

В Белоруссию на встречу с главой государства Александром Лукашенко прибыл глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Об этом в четверг, 22 октября, пишет государственный Telegram-канал «Пул первого».

«Сегодня в Минске Сергей Нарышкин. Глава службы внешней разведки РФ. Встреча с президентом через час», — говорится в сообщении.

Подробности о повестке встречи не указаны.

15 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Романом Головченко. Главы правительств «обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также тематику взаимодействия в рамках Союзного государства».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в тот же день сообщил, что для России Белоруссия всегда была братской республикой и ближайшим союзником.

За день до этого состоялась очная встреча Путина и Лукашенко в Сочи. Российский президент заверил коллегу в приверженности договоренностям с Белоруссией.

3 сентября Михаил Мишустин посетил Минск, где встретился с главой Республики Беларусь Александром Лукашенко. После переговоров российский премьер заявил, что Москве и Минску удалось достичь прогресса относительно будущего Союзного государства.