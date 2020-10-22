Прямой эфир
Сюжет:

Лукашенко заявил о непростой обстановке вокруг России и Белоруссии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обстановка вокруг Союзного государства Белоруссии и России складывается непростая, и союзникам необходимо сообща реагировать на возникающие вызовы. Об этом заявил 22 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным.

Быстро не будет: протестующие в Минске снова сменили тактику
Почему работа над изменениями в Конституцию не успокаивает противников Лукашенко

«Мы не скрываем, что обстановка вокруг нас непростая, я имею в виду [вокруг] Союзного государства России и Беларуси», — приводит ТАСС слова Лукашенко.

Вместе с тем он поблагодарил Нарышкина за информацию, которой российская разведывательная служба делится с белорусскими спецслужбами.

«В этом мире бешеном, особенно ошалевшем от этой пандемии и так далее, друзей у нас немного. Будем говорить откровенно, у всех интерес к нам. К России и Беларуси. Мы должны реагировать», — добавил президент.

Накануне Нарышкин заявил, что США вмешиваются во внутренние дела дружественных России государств, в частности это касается Белоруссии.

На прошлой неделе Лукашенко отметил, что августовские события в Белоруссии и реакция на них, прежде всего России, свидетельствуют о том, что Организация договора о коллективной безопасности очень важна и ее надо развивать.

В конце сентября президент России Владимир Путин подчеркнул, что на Белоруссию оказывается беспрецедентное внешнее давление, однако отношения Москвы и Минска не подвержены ни времени, ни конъюнктуре.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил Лукашенко. Несогласные с таким итогом вышли на улицы и недовольство граждан вылилось в массовые протесты по всей стране. В Евросоюзе негативно восприняли действия силовиков на митингах и применили санкции против действующей власти в республике. В Москве подчеркнули, что ситуация в Белоруссии является внутренним делом государства.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020