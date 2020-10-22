Лукашенко заявил о непростой обстановке вокруг России и Белоруссии

Обстановка вокруг Союзного государства Белоруссии и России складывается непростая, и союзникам необходимо сообща реагировать на возникающие вызовы. Об этом заявил 22 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным.

«Мы не скрываем, что обстановка вокруг нас непростая, я имею в виду [вокруг] Союзного государства России и Беларуси», — приводит ТАСС слова Лукашенко.

Вместе с тем он поблагодарил Нарышкина за информацию, которой российская разведывательная служба делится с белорусскими спецслужбами.

«В этом мире бешеном, особенно ошалевшем от этой пандемии и так далее, друзей у нас немного. Будем говорить откровенно, у всех интерес к нам. К России и Беларуси. Мы должны реагировать», — добавил президент.

Накануне Нарышкин заявил, что США вмешиваются во внутренние дела дружественных России государств, в частности это касается Белоруссии.

На прошлой неделе Лукашенко отметил, что августовские события в Белоруссии и реакция на них, прежде всего России, свидетельствуют о том, что Организация договора о коллективной безопасности очень важна и ее надо развивать.

В конце сентября президент России Владимир Путин подчеркнул, что на Белоруссию оказывается беспрецедентное внешнее давление, однако отношения Москвы и Минска не подвержены ни времени, ни конъюнктуре.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил Лукашенко. Несогласные с таким итогом вышли на улицы и недовольство граждан вылилось в массовые протесты по всей стране. В Евросоюзе негативно восприняли действия силовиков на митингах и применили санкции против действующей власти в республике. В Москве подчеркнули, что ситуация в Белоруссии является внутренним делом государства.