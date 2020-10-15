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Лукашенко отметил важность ОДКБ на фоне событий в Белоруссии

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События, которые происходили в августе в Белоруссии и реакция на них, прежде всего России, свидетельствуют о том, что Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) очень важна и ее надо развивать. Об этом в четверг, 15 октября, заявил глава республики Александр Лукашенко в ходе встречи с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем.

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«События у нас в августе и реакция, прежде всего России, на эти события свидетельствуют о том, что эта организация очень важная и нам ее надо развивать. В разговоре с [президентом России Владимиром] Путиным я как раз сказал об этом: теперь мы, наверное, поняли, что такое это ОДКБ и для чего нам эта организация нужна», — приводит «БелТА» слова президента Белоруссии.

Как отметил Лукашенко, внутренняя ситуация в стране осложнена извне.

«Не было бы внешнего давления и влияния, никогда бы этого в Беларуси не было», — подчеркнул он.

Глава государства также уточнил, что страна уже «переживала всякое».

«Но тогда влияние извне было минимальным, а сейчас они закусили удила прилично. Но справимся. Белорусы — люди умные, разберутся в этом плане», — добавил Лукашенко.

С 9 августа в Белоруссии продолжаются акции протеста сторонников оппозиции, несогласных с результатами президентских выборов, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. В Минске и других городах республики происходят стычки силовиков и протестующих.

Страны Запада отказались признавать победу Лукашенко, а Евросоюз ввел санкции против белорусских властей. Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сразу после выборов уехала в Литву.

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