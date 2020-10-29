Лукашенко поручил помощникам в регионах обеспечить общественную безопасность

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил своим новым помощникам в регионах обеспечить общественную безопасность. Об этом в четверг, 29 октября, сообщает агентство «БелТА».

«Пусть небольшие там были эти акции [протеста] ― 1–2 тыс., но тем не менее. Особенно в Гродно. Это что такое? Призывают остановить «Гродно Азот» или устроить забастовку. А если взрыв? <…> Там же высокотехнологичное опасное производство. <…> Поэтому вопрос общественной безопасности ― важнейший вопрос», ― отметил он.

Кроме того, Лукашенко заявил, что для этого необходимо усилить работу народных дружин и сделать ее неформальной, а также привлекать бывших военнослужащих. Помимо этого белорусский лидер предложил вооружать эти мобильные отряды.

«Надо, чтобы каждый человек почувствовал, что он защищает свою семью и свою землю», ― сказал он.

Ранее в этот день стало известно, что Лукашенко уволил главу МВД Юрия Караева, назначив его на пост помощника президента по Гродненской области. Также на должности помощников были назначены Валерий Вакульчик (Брестская область) и Александр Барсуков (Минск).

Накануне Караев в телеэфире назвал протестующих сытыми людьми c заплывшим жиром мозгом. Он отметил, что «безопасную и беспечную» жизнь гражданам Белоруссии может обеспечить только Лукашенко.

Также он заявил, что республика находится в состоянии войны, поэтому силовикам стоит применять летальное огнестрельное оружие.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская не признала итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.