Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил главу МВД Юрия Караева. Об этом 29 октября сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

«Перестановки в силовом блоке, которых не ожидал никто! И три новых помощника! Подробности скоро», — говорится в сообщении.

Помощником Лукашенко по Брестской области назначен Валерий Вакульчик. «Юрий Караев назначен на соответствующую должность по Гродненской области, а Александр Барсуков — в Минске», — сообщает агентство «БелТА».

«Публично хочу довести до всех присутствующих: мною принято кадровое решение, и вы втроем направляетесь не то что на особо опасные участки, но очень ответственные участки нашей страны», — сказал Лукашенко, комментируя назначения.

Накануне Караев в телеэфире назвал пртестующих сытыми людьми c заплывшим жиром мозгом. Он отметил, что «безопасную и беспечную» жизнь гражданам Белоруссии может обеспечить только Лукашенко.

Также он заявил, что республика находится в состоянии войны, поэтому силовикам стоит применять летальное огнестрельное оружие.