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Глава МВД Белоруссии резко высказался о протестующих в стране

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Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев считает участников акций протестов в стране сытыми людьми c заплывшим жиром мозгом. Об этом он заявил 28 октября в эфире телеканала «Беларусь-1».

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«Они понятия не имеют, кто такие кандидаты в президенты, против чего они протестуют, какое политическое устройство их устраивает, какая конституция <…> Сытые люди, у которых мозги заплыли жиром от беспечной спокойной жизни», — сказал Караев.

При этом своих подчиненных министр назвал «в основном спокойными и толерантными людьми», которые серьезно готовы к массовым беспорядкам, поскольку, по его словам, с протестов начинается разрушение государства.

Караев выразил уверенность, что «безопасную и беспечную» жизнь гражданам Белоруссии может обеспечить только действующий лидер Александр Лукашенко.

Ранее в этот день Караев заявил, что республика находится в состоянии войны, поэтому силовикам стоит применять летальное огнестрельное оружие.

С 9 августа в Белоруссии продолжаются акции протеста сторонников оппозиции, несогласных с результатами выборов президента, согласно которым победил Александр Лукашенко.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиционных сил Светлана Тихановская вечером 25 октября объявила, что в понедельник, 26 октября, в республике начнется «общенациональная забастовка».

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