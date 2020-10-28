Глава МВД Белоруссии заявил о войне в республике

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что республика находится в состоянии войны, поэтому силовикам стоит применять летальное огнестрельное оружие. Об этом 28 октября сообщило агентство «Интерфакс».

«Сейчас ситуация поменялась — идет война <…> Идет неприкрытое и наглое воздействие, подпитанное безнаказанностью и отсутствием страха. А мы всё еще раскачиваемся», — сказал он.

Караев подчеркнул, что применение оружия допустимо только в том случае, когда все остальные способы предотвращения преступления «уже иссякли». Также он напомнил, что милиция может применить приемы рукопашного боя, резиновые палки, газ, водометы и наручники.

«Чтобы ни для кого шоком не было: мы привыкли, что в странах Запада водомет разгоняет, а у нас почему-то водомет является шоком. Это всего лишь вода, покрашенная краской. Охладить некоторый пыл», — сказал Караев.

Ранее, 27 октября, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стачки рабочих на заводах финансируются из-за рубежа — в частности, средства поступают из Литвы и Польши.

С 9 августа в республике продолжаются акции протеста сторонников оппозиции, несогласных с результатами выборов президента, согласно которым победил Александр Лукашенко.