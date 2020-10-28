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Лукашенко назвал источники финансирования бастующих рабочих

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что стачки рабочих на заводах финансируются из-за рубежа, в частности, средства поступают из Литвы и Польши.

Бунт обещанный: как в Белоруссии проходит день всеобщей забастовки
Данные о стачках на заводах противоречивы

27 октября на совещании с чиновниками белорусский лидер отметил, что уговаривать рабочих не бастовать никто не собирается.

«Не хотят рабочие работать - не надо. Но их единицы, которые не хотят. Освободите остальную часть трудящихся, которые хотят работать, от этой, проплаченной. Мы же знаем, что эти 10-12 человек, ядро, которые попали на этот завод, проплачены, им до сих пор платят из Польши, Литвы», — сказал Лукашенко, часть выступления которого показал телеканал «Беларусь 1».

Президент добавил, что средства протестующим идут по закрытым каналам, и власти не могут отследить всё.

Ранее во вторник кандидат в президенты США Джо Байден поддержал протестующих в Белоруссии и призвал международное сообщество ввести санкции против окружения Лукашенко.

С 9 августа в республике продолжаются акции протеста сторонников оппозиции, несогласных с результатами выборов президента, согласно которым победил Александр Лукашенко. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская поставила президенту ультиматум – покинуть пост до 25 октября, иначе на следующий день в республике начнется общенациональная забастовка.

По данным портала Tut.by, от нескольких десятков до тысячи рабочих на разных предприятиях поддержали протест.

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