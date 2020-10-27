Очередной день протестов в Белоруссии завершился задержаниями

В Белоруссии 26 октября истек срок ультиматума, выдвинутого президенту Александру Лукашенко экс-кандидатом на пост главы государства Светланой Тихановской. В крупных городах республики прошли забастовки и протесты рабочих.

По данным портала Tut.by, от нескольких десятков до тысячи рабочих на разных предприятиях поддержали протест.

«Полномасштабной забастовки не получилось. Действующей власти удалось подавить негативные настроения на многих заводах», — отмечается в сообщении.

Так, бастовали порядка 1 тыс. человек на заводе «Гродно Азот» и Минском тракторном заводе. Другие предприятия выражали солидарность с оппозицикй во время технических перерывов, либо незадействованными цехами. В тоже время Мозырский НПЗ, «Нафтан», «Беларуськалий», «Белаз» и ряд других в стачке не участвовали.

Минпромторг Белоруссии данные о неработающих предприятиях опроверг. Также в митингах приняли участие студенты ряда университетов.

В штабе Тихановской старт общенациональной забастовки сочли успешным, пишет телеканал «360».

Ультиматум оппозиция поставила Лукашенко 13 октября. Тогда лидер Тихановская дала президенту время уйти в отставку до 25 октября, в противном случае на следующий день страна столкнется со всеобщей стачкой.

По итогам митингов в Минске милиция заявила о задержании около 160 человек, по всей стране — свыше 500. Под вечер Светлана Тихановская призвала людей на следующее утро выйти на всеобщую забастовку на предприятиях, заблокировать дороги и отказаться от покупок в госмагазинах.

Акции протеста в Белоруссии продолжаются с 9 августа — со дня президентских выборов. Сторонники оппозиции выражают несогласие с победой действующего президента Александра Лукашенко.