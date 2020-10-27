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Очередной день протестов в Белоруссии завершился задержаниями

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В Белоруссии 26 октября истек срок ультиматума, выдвинутого президенту Александру Лукашенко экс-кандидатом на пост главы государства Светланой Тихановской. В крупных городах республики прошли забастовки и протесты рабочих.

Бунт обещанный: как в Белоруссии проходит день всеобщей забастовки
Данные о стачках на заводах противоречивы

По данным портала Tut.by, от нескольких десятков до тысячи рабочих на разных предприятиях поддержали протест.

«Полномасштабной забастовки не получилось. Действующей власти удалось подавить негативные настроения на многих заводах», — отмечается в сообщении.

Так, бастовали порядка 1 тыс. человек на заводе «Гродно Азот» и Минском тракторном заводе. Другие предприятия выражали солидарность с оппозицикй во время технических перерывов, либо незадействованными цехами. В тоже время Мозырский НПЗ, «Нафтан», «Беларуськалий», «Белаз» и ряд других в стачке не участвовали.

Минпромторг Белоруссии данные о неработающих предприятиях опроверг. Также в митингах приняли участие студенты ряда университетов.

В штабе Тихановской старт общенациональной забастовки сочли успешным, пишет телеканал «360».

Ультиматум оппозиция поставила Лукашенко 13 октября. Тогда лидер Тихановская дала президенту время уйти в отставку до 25 октября, в противном случае на следующий день страна столкнется со всеобщей стачкой.

По итогам митингов в Минске милиция заявила о задержании около 160 человек, по всей стране — свыше 500. Под вечер Светлана Тихановская призвала людей на следующее утро выйти на всеобщую забастовку на предприятиях, заблокировать дороги и отказаться от покупок в госмагазинах.

Акции протеста в Белоруссии продолжаются с 9 августа — со дня президентских выборов. Сторонники оппозиции выражают несогласие с победой действующего президента Александра Лукашенко.

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