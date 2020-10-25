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Тихановская объявила «общенациональную забастовку» в Белоруссии

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Экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская вечером в воскресенье, 25 октября, объявила в стране «общенациональную забастовку».

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«Завтра, 26 октября, начнется общенациональная забастовка. Белорусы сделают этот шаг, потому что их слово — закон», — написала она в своем Telegram-канале.

Тихановская также отметила, что в стране «вернуть закон поможет главное мирное оружие — солидарность».

Массовые акции протеста проходят в Белоруссии со дня выборов президента 9 августа, победу на которых с 80,1% голосов одержал действующий лидер Александр Лукашенко. Светлана Тихановская получила 10,12% и заняла второе место. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор. Сама Тихановская при этом покинула республику.

В воскресенье, 25 октября, истекает срок ультиматума, выдвинутого властям Тихановской: 13 октября она заявила, что, если до 25 октября не будет выполнен ряд требований, среди которых — отставка Лукашенко, оппозиция организует всеобщую забастовку на предприятиях, заблокирует дороги и призовет своих сторонников не покупать товары в госмагазинах.

Сейчас в Минске проходит массовая акция протеста. В МВД Белоруссии ранее в этот день заявляли о применении спецсредств на улице Орловской для «пресечения противоправных действий протестующих». Также неофициально сообщалось об одном пострадавшем. Улица Орловская ведет от площади Бангалор к Дворцу независимости — резиденции президента страны.

Кроме того, очевидцы сообщали о задержаниях в столице Белоруссии.

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